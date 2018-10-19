2018-10-19T07:39:45+03:00
Экономика

Норвегия и ЕС попросили помощи у арбитров ВТО в споре с США

Норвежский МИД назвал американские пошлины на сталь и алюминий противоречащими правилам организации
Юлия ДИВЕЕВА
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Евросоюз, Норвегия и другие страны обратились в ВТО за решением спора с США по пошлинам на сталь и алюминийЕвросоюз, Норвегия и другие страны обратились в ВТО за решением спора с США по пошлинам на сталь и алюминийФото: Евгений АРСЮХИН
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Помощи у ВТО в споре с Соединенными Штатами о пошлинах на сталь и алюминий попросили Норвегия, ЕС и ряд других стран. Они хотят, чтобы Всемирная торговая организация создала третейскую группу.

Как сообщила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, норвежская экономика открытая и зависит от принципов мультилатерализма, когда в основе международных отношенийлежат механизмы, позволяющие каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.

«Мы считаем, что пошлины США противоречат правилам ВТО. Поэтому мы вместе с ЕС и многими другими попросили ВТО создать третейскую комиссию по американским пошлинам», - цитирует слова министра ТАСС.

Она подчеркнула, что это дело имеет для Норвегии принципиальную важность.

Также запрос на помощь рабитража ВТО подала также Россия.

Как сообщал сайт «КП», с 1 июня в отношении ЕС, Канады и Мексики вступили в действие экспортные пошлины США на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.

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