Норвегия и ЕС попросили помощи у арбитров ВТО в споре с США
Помощи у ВТО в споре с Соединенными Штатами о пошлинах на сталь и алюминий попросили Норвегия, ЕС и ряд других стран. Они хотят, чтобы Всемирная торговая организация создала третейскую группу.
Как сообщила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, норвежская экономика открытая и зависит от принципов мультилатерализма, когда в основе международных отношенийлежат механизмы, позволяющие каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами.
«Мы считаем, что пошлины США противоречат правилам ВТО. Поэтому мы вместе с ЕС и многими другими попросили ВТО создать третейскую комиссию по американским пошлинам», - цитирует слова министра ТАСС.
Она подчеркнула, что это дело имеет для Норвегии принципиальную важность.
Также запрос на помощь рабитража ВТО подала также Россия.
Как сообщал сайт «КП», с 1 июня в отношении ЕС, Канады и Мексики вступили в действие экспортные пошлины США на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.