19 Окт. 08:03 2018-10-19T08:07:07+03:00

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Стала известна причина смерти солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко. Как рассказал гитарист ансамбля Алексей Цыплаков, кончина 31-летнего музыканта была внезапной и наступила в результате болезни, которая развивалась очень быстро.

По словам Цыплакова, Бондаренко умер в больнице. Какое заболевание стало причиной ранней смерти музыканта и когда он заболел, его коллега не уточнил, передает сайт РЕН ТВ.

Ранее мать Сергея подтвердила, что смерть сына стала для всей семьи и друзей неожиданностью. Она сообщила, сто прощание с ее сыном состоится в субботу, 20 октября.

Как ранее писал сайт kp.ru, о смерти музыканта 18 октября сообщил его отец Анатолий Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, группу «Нэнси» в Донецкой области Украины в 1992 году основал музыкнат и исполнитель Анатолий Бондаренко. Самой популярной композицией коллектива стала песня «Дым сигарет с ментолом». В 2007 году солистом коллектива стал его сын Сергей.