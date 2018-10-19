Названы самые популярные подержанные автомобили в России

19 Окт. 08:10 2018-10-19T08:10:45+03:00

В топ-10 вошли всего две иномарки, а первое место заняла снятая с производства Lada Priora

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Аналитики «Авито Авто» проанализировали предпочтения россиян в третьем квартале этого года и выяснили самые популярные поддержанные автомобили в нашей стране.

Так, возглавила рейтинг снятая с производства Lada Priora. Причем, как выяснили эксперты, средняя цена машины на вторичном рынке составляет 238 тысяч рублей. Второе и третье место досталось Lada Samara («четырнадцатая») и ВАЗ 2110 («десятка»). Их средняя стоимость — 118 900 и 81 600 рублей соответственно.

Стоит отметить, что в топ-10 попали только две иномарки - это Ford Focus и Hyundai Solaris. Причем Ford (357 400 рублей) занимает в рейтинге четвертое место, а Hyundai (508 400 рублей) - десятое. Также в первой десятке рейтинга, опубликованного журлалом «За рулем», оказались такие машины, как ВАЗ-2107, «двенадцатая» модель АвтоВАЗа, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4x4 (Нива).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее эксперты назвали самые популярные городские автомобили в первой половине 2018 года. Рейтинг таких машин возглавил хетчбэк Maruti Alto индийского производства: за шесть месяцев автолюбители приобрели 109 132 таких машин.