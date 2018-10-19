Взяточников в армии будут отстранять от службы на время проверки

19 Окт. 08:14 2018-10-19T08:15:13+03:00

Военнослужащих, уличенных в коррупции. будут отстранять от службы на время проверки Фото: Александра ШОПЕНКО

Изменить размер текста: A A

Военнослужащих, подозреваемых во взяточничестве, будут отстранять от службы в армии на период проведения проверки. Срок изоляции составит от 60 до 90 дней. Такое право Минобороны получило по указу президента. Чаще всего на взятках попадаются офицеры взводного или ротного звена. Ранее военнослужащие могли служить до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело.

Указ вступил в силу. Приказ о временном отстранении будет подписывать командир воинской части. А на период проведения проверки военнослужащий получает денежное довольствие. Такая практика коснется всех структур, где предусмотрена военная служба: Вооруженных сил РФ, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, инженерных или строительных военизированных структур.

Юристы отмечают, что поводом для проверки может стать сигнал о крупных тратах сотрудника или покупках, которые стоят больше, чем совокупный доход семьи. Указанных сроков должно хватить, чтобы офицеры-кадровики успели получить ответы из банков, ГИБДД, Росреестра на предмет имущества и доходов сотрудника, сообщает газета «Известия».