2018-10-19T20:06:23+03:00
Происшествия

Военный вертолет Франции потерпел крушение на палубе корабля

В результате аварии пострадали четыре человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Инцидент произошел на палубе судна под названием DixmudeИнцидент произошел на палубе судна под названием Dixmude
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Четыре французских матроса пострадали в результате крушения вертолета на борту десантного корабля. Инцидент произошел на палубе судна под названием Dixmude, которое следовало в Норвегию, чтобы принять участие в учениях НАТО.

Сообщается, что все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Один из матросов находится в крайне тяжелом состоянии.

Крушение воздушного судна случилось во время учебного маневра в море неподалеку от города Дюнкерк. Французский экипаж совершал учебный вылет, однако что-то пошло не так и машина упала на палубу корабля. Люди, находившиеся в этот момент на борту не пострадали, травмы получили матросы, которые в момент инцидента находились на палубе и не успели укрыться.

Точная причина крушения судна не сообщается. Известно, что проверка перед учениями показала, что вертолет находится в исправном состоянии, а погодные условия в момент происшествия были спокойными и благоприятными, передает сайт телеканала «Звезда».

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