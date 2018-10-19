2018-10-19T12:34:46+03:00
Общество

"А нас никто не слышит?": Мамаев оконфузился на заседании суда

В пятницу Мосгорсуд рассматривал возможность отмены ареста футболиста
Дарья ИВАШКИНА
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Футболист Павел МамаевФутболист Павел МамаевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Футболист Павел Мамаев, ставший фигурантом уговловного дела о побоях и хулиганстве после двух драк в Москве, оконфузился во время заседания Мосгорсуда, где в пятницу, 19 октября, решался вопрос о возможности отмены ареста спортсмена.

Когда судья удалилась для вынесения решения, видеосвязь с СИЗО, где в настоящее время находится Мамаев, выключили не сразу, и все услышали его слова. "Я не жду, что изменят (меру пресечения). Адвокат вчера сказал, что менять не будут. А нас никто не слышит?" - сказал футболист, обращаясь к сотруднику следственного изолятора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в итоге Мосгорсуд действительно оставил Павла Мамаева в СИЗО: футболист будет находиться под стражей до 8 декабря.

Кстати, в минувший четверг спортсмену были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

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