2018-10-19T12:55:41+03:00
В мире

Обвиненный в Норвегии в шпионаже россиянин выйдет на свободу уже сегодня

Полицейские признали беспочвенность своих же обвинений
Алексей ВАРЕНОВ
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Михаил Бочкарев на семинаре в Будапеште, 2012 год. ФОТО archiv.parlament.huМихаил Бочкарев на семинаре в Будапеште, 2012 год. ФОТО archiv.parlament.hu
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Полиция безопасности Норвегии PST решила не оспаривать вчерашнее решение городского суда Осло и отзывает свою апелляцию. Это означает, что задержанного 21 сентября в столичном аэропорту технического эксперта Совета Федерации отпустят из тюрьмы уже сегодня.

Адвокат россиянина Хеге Кристин Окре назвала это единственно верным шагом, который демонстрирует что в контрразведке поняли беспочвенность своих обвинений. По первоначальным заявлениям PST, Михаил Бочкарев якобы пытался проникнуть в компьютерную сеть норвежского парламента во время проходившей там международной конференции по обмену опытом для технических сотрудников законодательных органов власти.

Ожидается, что уже сегодня М.Бочкарев вернется в Москву.

Ранее уже говорилось, что норвежский суд хочет отпустить обвиняемого в шпионаже россиянина. И при идеальном раскладе работник Совета Федерации РФ сможет вернуться домой в понедельник.

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