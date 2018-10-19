Обвиненный в Норвегии в шпионаже россиянин выйдет на свободу уже сегодня
Полиция безопасности Норвегии PST решила не оспаривать вчерашнее решение городского суда Осло и отзывает свою апелляцию. Это означает, что задержанного 21 сентября в столичном аэропорту технического эксперта Совета Федерации отпустят из тюрьмы уже сегодня.
Адвокат россиянина Хеге Кристин Окре назвала это единственно верным шагом, который демонстрирует что в контрразведке поняли беспочвенность своих обвинений. По первоначальным заявлениям PST, Михаил Бочкарев якобы пытался проникнуть в компьютерную сеть норвежского парламента во время проходившей там международной конференции по обмену опытом для технических сотрудников законодательных органов власти.
Ожидается, что уже сегодня М.Бочкарев вернется в Москву.
Ранее уже говорилось, что норвежский суд хочет отпустить обвиняемого в шпионаже россиянина. И при идеальном раскладе работник Совета Федерации РФ сможет вернуться домой в понедельник.