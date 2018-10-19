Президент ФК «Зенит» попросил освободить Кокорина из СИЗО
В пятницу, 19 октября, Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на арест футболиста Александра Кокорина, который вместе со своим коллегой Павлом Мамаевым и их общими друзьями устроил в Москве две драки.
Так, в ходе судебного заседания выступил адвокат спортсмена. В частности, защитник назвал ситуацию со своим клиентом «недоразумением». «Это все недоразумение и цепь случайных обстоятельств», - сказал юрист.
Кроме того, стало известно, что в Мосгорсуд поступило ходатайство от президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко, который попросил изменить футболисту клуба Александру Кокорину меру пресечения на более мягкую. При этом суду также была предоставлена характеристика обвиняемого: в ФК игрока охарактеризовали как дисциплинированного спортсмена.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Мосгорсуд оставил Павла Мамаева в СИЗО: футболист будет находиться под стражей до 8 декабря.
Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»