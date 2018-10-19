19 Окт. 13:32 2018-10-19T13:32:38+03:00

Певец и композитор Вячеслав Добрынин во время выступления на концерте в БКЗ "Октябрьский", 2013 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Сергей Бертов

При этом директор певца опроверг информацию об инсульте

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В пятницу, 19 октября, появилась информация, что певец и композитор Вячеслав Добрынин попал в больницу.

При этом директор артиста Сергей Карпов опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что 72-летнего исполнителя якобы госпитализировали с инсультом. По словам представителя певца, музыкант просто «немножко приболел».

«У него все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно», - сказал Карпов ТАСС. Также директор артиста, попросил поклонников не переживать за своего кумира.

СПРАВКА «КП»

Вячеслав Добрынин - автор около тысячи песен, в том числе таких хитов, как «Не сыпь мне соль на рану», «На теплоходе музык играет» и «Синий туман». За свою карьеру Добрынин выпустил 17 музыкальных альбомов. Является лауреатом премии имени Исаака Дунаевского и премии «Золотой граммофон».