Адвокат Мамаева: "Решение суда воспринимаем стоически"

19 Окт. 13:42 2018-10-19T13:42:27+03:00

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Адвокат полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью Радио "Комсомольская правда" прокомментировал решение суда относительно дальнейшей судьбы своего клиента.

"Все прошло в соответствии с требованиями закона. По ходу заседания у нас претензий нет. В любом случае любое решение воспринимаем стоически. Сейчас у нас вопрос стоит о том, чтобы любыми способами оставить вопрос о том, чтобы проверили в том числе и применили меры прокурорского реагирования по поводу незаконности и необоснованности предъявленного обвинения.

Есть определенные доводы в этой части. Вероятность всегда есть. Другое дело, что кто-то захочет или не захочет эту вероятность принять и на каком этапе. Помимо чисто юридических аспектов, процессуальных, есть много других, которые тем или иным образом субъективно влияют на принятие решений. Не только СМИ, но и общество. И мы заинтересованы, чтобы все было публично, чтобы освещалась и позиция следствия, и наша позиция достаточно объективно", - сообщил Бушманов.

Напомним, 19 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные адвокатами футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве.