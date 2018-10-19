Путин и Мирзиеев дали старт проекту узбекской АЭС

19 Окт. 14:37 2018-10-19T14:39:24+03:00

Главы двух государств приняли участие в видеосвязи во время церемонии старта строительства станции

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В Узбекситане приступили к строительству первого АЭС по одобрению российского и узбекского лидеров Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Проекту присвоили российский дизайн.

Главы двух государств провели видеосвязь с площадкой возведения будущей АЭС из "Узэкспоцентра" во время церемонии. В этом же месте проводится российско-узбекистанский форум межрегионального сотрудничества.

Мероприятие состоялось в связи с приездом президента РФ в Узбекистан.

После церемонии специалисты провели на территории инженерные работы с целью выбора места строительства будущей атомной электростанции, сообщает ТАСС.

Ранее kp.ru писал о приезде президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. Российский лидер прибыл в Ташкент для проведения деловых переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

В сентябре текущего года kp.ru писал о предстоящей встрече Путина с Мирзиеевым.