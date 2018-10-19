Адвокат раскритиковал действия защиты Мамаева и Кокорина в суде

19 Окт. 15:14 2018-10-19T15:14:45+03:00

Вадим Лялин в интервью Радио "Комсомольская правда" прокомментировал то, как действовали в суде юристы, представляющие интересы игроков

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Адвокат Вадим Лялин в интервью Радио "Комсомольская правда" высказал мнение, что работа защиты Павла Мамаева и Александра Кокорина была не совсем квалифицированной. По мнению правозащитника, не понятно, какого именно результата хотели добиться адвокаты в суде.

- Я это называю так, это когда коллегам делать нечего, и они создают бурю в стакане воды, типа отрабатывают деньги. За что-то надо же избрать. В этой части я не понимаю, какого результата они хотят добиться при обжаловании меры пресечения, которую сегодня Московский городской суд оставил в силе. Их доводы были неубедительные", - отметил правозащитник.

"Что нового они могут представить в следующую инстанцию?", - сказал Лялин.

Ранее адвокат Мамаева сообщил, что футболист решение суда воспринимает стоически. Напомним, 19 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные адвокатами футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве.