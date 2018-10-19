19 Окт. 16:09 2018-10-19T16:10:23+03:00

Скворцова сообщила об улучшении состояния детей, эвакуированных из Керчи в Москву Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Всем пострадавшим и их родителям оказывается психологическая помощь

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила об улучшении состояния шестерых детей, эвакуированных из Керчи в московский НИИ неотложной детской травматологии и хирургии после происшествия в политехническом колледже.

На данный момент состояние трех девочек стабильно тяжелое с улучшением по сравнению ко вчерашнему дню, трех других - крайне тяжелое, но по неврологическим признакам наблюдаются улучшения. В целом, состояние пострадавших стабильное.

"Сейчас три девочки находятся еще на аппаратном дыхании, есть признаки улучшения состояние", - рассказала Скворцова журналистам.

Пациенткам от 14 до 19 лет. С момента поступления в травмотологию над ними была проведена комплексная медицинская консилиумная работа, была проведена хирургическая обработка ран.

Министр отметила, что донорской крови и необходимых препаратов хватает. Также всем пострадавшим при стрельбе и эвакуированным в Москву детям с момента госпитализации оказывается профессиональная психологическая помощь. Специалисты также работают с родителями пострадавших.

Дети, которые пострадали при взрыве и стрельбе в Керчи, были доставлены в Москву 18 октября спецбортами с медицинскими модулями. С шестью подростками прибыли также трое взрослых.

Ранее Вероника Скворцова рассказала, что все 9 пациентов из Керчи хорошо перенесли перелет.