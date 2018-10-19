2018-10-19T16:38:49+03:00
В мире

В NASA сообщили о временном снятии санкций с главы «Роскосмоса»

Руководитель американского космического агентства надеется на крепкие рабочие отношения с Рогозиным
Сакина НУРИЕВА
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Глава Роскосмоса Дмитрий РогозинГлава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу с директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог посетить США по приглашению американского космического агентства. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Брайденстайн отметил, что хотел бы обсудить с Рогозиным многие вопросы, а для установления крепких рабочих отношений им необходимо плотное взаимодействие друг с другом, что хорошо скажется на обеих странах.

«Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его (временного) вывода (из-под санкций)», — проинформировал глава NASA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 11 октября, произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была вывести пилотируемый корабль «Союз МС-10» на орбиту. В момент ЧП на борту корабля, направившегося к МКС, находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Обоим удалось выжить, так как система аварийного спасения корабля (САС) сработала штатно.

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