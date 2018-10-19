«Не надо вводить в заблуждение»: Захарова прокомментировала слова британского посла об инциденте в Солсбери

19 Окт. 16:33 2018-10-19T16:33:00+03:00

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу ранее заявил, что Лондон не будет информировать Москву о ходе расследования до ответов на вопросы по этому делу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского посла в России Лори Бристоу, объяснившего отказ Лондона информировать Москву о расследования инцидента в Солсбери тем, что российская сторона якобы не отвечает на вопросы по этому делу.

«Дорогой Лори, не надо вводить в заблуждение нашу, Вашу и мировую общественность. На вопросы британского премьер-министра российская сторона ответила сразу, и Вам об этом отлично известно», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже ответил на все вопросы по инциденту в британском Солсбери. А вот британская сторона, отметила дипломат, не ответила ни на один соответствующий вопрос.

«А вот британская сторона не ответила ни на один вопрос, который ей задавали и дипломаты и общественность. Повторю вопрос на бис: так что же случилось в Солсбери?» — написала Захарова.

Напомним, Бристоу ранее заявил, что Британия не будет делиться с Россией информацией о расследовании происшествия с Сергеем и Юлией Скрипалями в Солсбери до того, как Москва не ответит на поставленные ранее вопросы.