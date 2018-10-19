«Не надо вводить в заблуждение»: Захарова прокомментировала слова британского посла об инциденте в Солсбери
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского посла в России Лори Бристоу, объяснившего отказ Лондона информировать Москву о расследования инцидента в Солсбери тем, что российская сторона якобы не отвечает на вопросы по этому делу.
«Дорогой Лори, не надо вводить в заблуждение нашу, Вашу и мировую общественность. На вопросы британского премьер-министра российская сторона ответила сразу, и Вам об этом отлично известно», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже ответил на все вопросы по инциденту в британском Солсбери. А вот британская сторона, отметила дипломат, не ответила ни на один соответствующий вопрос.
«А вот британская сторона не ответила ни на один вопрос, который ей задавали и дипломаты и общественность. Повторю вопрос на бис: так что же случилось в Солсбери?» — написала Захарова.
Напомним, Бристоу ранее заявил, что Британия не будет делиться с Россией информацией о расследовании происшествия с Сергеем и Юлией Скрипалями в Солсбери до того, как Москва не ответит на поставленные ранее вопросы.
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