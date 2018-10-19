Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Ташкентской областью

19 Окт. 17:11 2018-10-19T17:12:00+03:00

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Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с Ташкентской областью: регионы намерены развивать проекты в сфере промышленности, IT-технологий, торговли, а также реализовывать культурные и образовательные программы. Соглашение было подписано губернатором Александром Моором и хокимом Гуломжоном Ибрагимовым во время Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, открывшегося сегодня в Ташкенте.

Тюменская область обладает выгодным географическим положением и развитой инфраструктурой. По словам Александра Моора, регион заинтересован в партнерстве по разным направлениям.

- Из конкретных проектов – создание оптово-распределительного центра, чтобы сельхозпродукция Узбекистана поступала к нам и направлялась в другие регионы, - рассказал губернатор. - Интересно сотрудничество в нефтегазовой сфере. В Узбекистане компания «ЛУКОЙЛ» ведёт разработку газовых месторождений. Мы производим оборудование, технологии для добычи и переработки углеводородов.