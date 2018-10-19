2018-10-19T18:07:15+03:00
В мире

Суд ЕС призвал Польшу приостановить судебную реформу

Польша может лишиться права голоса в Совете Европейского Союза
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Суд ЕС призвал Польшу приостановить судебную реформуСуд ЕС призвал Польшу приостановить судебную реформуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Европейский суд юстиции призвал Польшу к приостановке действия новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы в стране.

Постановление было опубликовано на сайте суда.

"Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда", - говорится в документе.

Сообщается, что Еврокомиссия направила 2 октября 2018 года два иска в адрес Польши. ЕК также призвала обеспечить возможность вернуться к работе тем судьям, которые ранее были вынуждены выйти на пенсию из-за судебной реформы, а также ограничить назначение новых судей на замену ушедшим в связи с изменениями в законодательстве. Меры обязательны к исполнению до вынесения окончательного вердикта.

Решение по существу дела будет оглашено позднее.

"Решение об исполнении временных мер никак не связано с итогами основного производства", - говорится в сообщении.

В случае невыполнения Польшей возложенных на нее обязательств Еврокомиссия имеет право на карательные меры финансового характера.

Впервые в истории Евросоюза 20 декабря 2017 года Еврокомиссия (ЕК) объявила санкции в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. При неосуществлении призывов комиссии, республика может лишиться права голоса в Совете ЕС.

24 сентября текущего года Еврокомиссия приняла решение подать в суд ЕС иск против властей Польши из-за проведенных в стране реформ судебной системы.

Ранее, как сообщал kp.ru, Европейский суд указал Польше на незаконность вырубки Беловежской пущи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Сенцов стал лауреатом европейской премии имени Сахарова
В Кремле с юмором отнеслись к статье NYT о прослушке телефона Трампа
Госдума утвердила соглашения с ФРГ, Литвой и Эстонией о приграничном сотрудничестве
В Японии двухлетний мальчик остался жив после падения с девятого этажа
Американцы пытались прощупать российскую оборону в Хмеймим
Глава компании Alibaba возглавил возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Министр обороны КНР назвал военные отношения с РФ примером сотрудничества
Больные раком Сенчукова и Рыбин уехали во Флоренцию
В Эфиопии президентом впервые стала женщина
Европарламент ужесточит санкции в случае обострения ситуации в Азовском море
ФАС заблокирует доступ к сайтам, нарушившим антимонопольное законодательство
В КНР опровергли сообщения о прослушке телефона Трампа китайскими спецслужбами
В Госдуме приняли закон об информировании по sms о долгах за связь
Звезда сериала «Друзья» показал полицейским, как воровал пиво
Развертывание российских С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года
Лукашенко и Порошенко встретятся 26 октября в Гомеле
Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes
Минобороны РФ предупредило об угрозе распространения террористических ячеек
Глава МЧС вылетает на Кубань из-за ситуации с последствиями проливных дождей
Аналитики рассказали о темпах сокращения внешнего долга России