Суд ЕС призвал Польшу приостановить судебную реформу

19 Окт. 18:06 2018-10-19T18:07:15+03:00

Польша может лишиться права голоса в Совете Европейского Союза

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Европейский суд юстиции призвал Польшу к приостановке действия новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы в стране.

Постановление было опубликовано на сайте суда.

"Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда", - говорится в документе.

Сообщается, что Еврокомиссия направила 2 октября 2018 года два иска в адрес Польши. ЕК также призвала обеспечить возможность вернуться к работе тем судьям, которые ранее были вынуждены выйти на пенсию из-за судебной реформы, а также ограничить назначение новых судей на замену ушедшим в связи с изменениями в законодательстве. Меры обязательны к исполнению до вынесения окончательного вердикта.

Решение по существу дела будет оглашено позднее.

"Решение об исполнении временных мер никак не связано с итогами основного производства", - говорится в сообщении.

В случае невыполнения Польшей возложенных на нее обязательств Еврокомиссия имеет право на карательные меры финансового характера.

Впервые в истории Евросоюза 20 декабря 2017 года Еврокомиссия (ЕК) объявила санкции в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. При неосуществлении призывов комиссии, республика может лишиться права голоса в Совете ЕС.

24 сентября текущего года Еврокомиссия приняла решение подать в суд ЕС иск против властей Польши из-за проведенных в стране реформ судебной системы.

Ранее, как сообщал kp.ru, Европейский суд указал Польше на незаконность вырубки Беловежской пущи.