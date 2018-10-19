Суд ЕС призвал Польшу приостановить судебную реформу
Европейский суд юстиции призвал Польшу к приостановке действия новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы в стране.
Постановление было опубликовано на сайте суда.
"Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда", - говорится в документе.
Сообщается, что Еврокомиссия направила 2 октября 2018 года два иска в адрес Польши. ЕК также призвала обеспечить возможность вернуться к работе тем судьям, которые ранее были вынуждены выйти на пенсию из-за судебной реформы, а также ограничить назначение новых судей на замену ушедшим в связи с изменениями в законодательстве. Меры обязательны к исполнению до вынесения окончательного вердикта.
Решение по существу дела будет оглашено позднее.
"Решение об исполнении временных мер никак не связано с итогами основного производства", - говорится в сообщении.
В случае невыполнения Польшей возложенных на нее обязательств Еврокомиссия имеет право на карательные меры финансового характера.
Впервые в истории Евросоюза 20 декабря 2017 года Еврокомиссия (ЕК) объявила санкции в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. При неосуществлении призывов комиссии, республика может лишиться права голоса в Совете ЕС.
24 сентября текущего года Еврокомиссия приняла решение подать в суд ЕС иск против властей Польши из-за проведенных в стране реформ судебной системы.
Ранее, как сообщал kp.ru, Европейский суд указал Польше на незаконность вырубки Беловежской пущи.