Девушка чуть не стала добычей акул в ТРЦ Китая
Сотрудница одного из китайских ТРЦ чуть не стала завтраком для акул. Девушка спешила на свое рабочее место, но сорвалась в бассейн с хищницами, которые расположены в центре для привлечения внимания посетителей.
Все случилось в провинции Чжэцзян в восточном Китае. Девушка решила сократить путь и пробежать по мосту со встроенным в его дно бассейном с акулами. Очевидно, девушка очень торопилась и не заметила открытый люк, через который кормили хищниц.
Акулы не заставили себя долго ждать и тут же окружили жертву. В этот момент подоспели сотрудники службы охраны. Они увидели случившееся через систему видеонаблюдения.
Пострадавшую успели вытащить из воды и передать медикам. Девушка хоть и не пострадала от акул, но ударилась головой о бортик бассейна, сообщает телеканал «360».
Ранее в Китае во время представления юный дрессировщик свалился воду с крокодилами, парень успел выскочить целым и невредимым.
Китаянка осталась цела, упав в бассейн с акулами.