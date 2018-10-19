Девушка чуть не стала добычей акул в ТРЦ Китая

19 Окт. 18:03 2018-10-19T18:03:05+03:00

Китаянка чуть не стала добычей акул в одном из торговых центров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудница торгового центра спешила на свое рабочее место, но сорвалась в воду к хищницам [видео]

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Сотрудница одного из китайских ТРЦ чуть не стала завтраком для акул. Девушка спешила на свое рабочее место, но сорвалась в бассейн с хищницами, которые расположены в центре для привлечения внимания посетителей.

Все случилось в провинции Чжэцзян в восточном Китае. Девушка решила сократить путь и пробежать по мосту со встроенным в его дно бассейном с акулами. Очевидно, девушка очень торопилась и не заметила открытый люк, через который кормили хищниц.

Акулы не заставили себя долго ждать и тут же окружили жертву. В этот момент подоспели сотрудники службы охраны. Они увидели случившееся через систему видеонаблюдения.

Пострадавшую успели вытащить из воды и передать медикам. Девушка хоть и не пострадала от акул, но ударилась головой о бортик бассейна, сообщает телеканал «360».

Ранее в Китае во время представления юный дрессировщик свалился воду с крокодилами, парень успел выскочить целым и невредимым.