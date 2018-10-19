«Огромная ошибка родителей»: Патриарх Кирилл заявил об опасности компьютерных игр

19 Окт. 18:09 2018-10-19T18:09:55+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил об опасности компьютерных игр для детей. По его словам, злоупотребление детьми электронными играми является "огромной ошибкой родителей", приучающей ребенка только к получению удовольствия.

"Злоупотребление электронными играми, погружение в них детей — это огромная ошибка родителей и огромная задача для государства. Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся", — сказал Кирилл, выступая на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.

Он отметил, что церковь должна открыто ставить этот вопрос для того, чтобы поменять сознание родителей и "постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является доминантой, не является приоритетом".

Предстоятель подчеркнул, что злоупотребление играми формирует в сознании детей определенный подход к жизни - посвящать все свои силы получению удовольствия.

"Подвиг — это отказ от самого себя. Но если люди перестанут быть способными на подвиг, как мы сможем защищать свою страну, как мы сможем решать задачи, которые связаны с большими проблемами", — добавил патриарх.