2018-10-19T18:09:55+03:00
Общество

«Огромная ошибка родителей»: Патриарх Кирилл заявил об опасности компьютерных игр

По мнению предстоятеля, злоупотребление детьми электронными играми приучает исключительно к получению удовольствия в жизни
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments49
Патриарх КириллПатриарх КириллФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил об опасности компьютерных игр для детей. По его словам, злоупотребление детьми электронными играми является "огромной ошибкой родителей", приучающей ребенка только к получению удовольствия.

"Злоупотребление электронными играми, погружение в них детей — это огромная ошибка родителей и огромная задача для государства. Если следующее поколение будет воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся", — сказал Кирилл, выступая на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.

Он отметил, что церковь должна открыто ставить этот вопрос для того, чтобы поменять сознание родителей и "постараться ввести детей в режим, когда получение удовольствия не является доминантой, не является приоритетом".

Предстоятель подчеркнул, что злоупотребление играми формирует в сознании детей определенный подход к жизни - посвящать все свои силы получению удовольствия.

"Подвиг — это отказ от самого себя. Но если люди перестанут быть способными на подвиг, как мы сможем защищать свою страну, как мы сможем решать задачи, которые связаны с большими проблемами", — добавил патриарх.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Сенцов стал лауреатом европейской премии имени Сахарова
В Кремле с юмором отнеслись к статье NYT о прослушке телефона Трампа
Госдума утвердила соглашения с ФРГ, Литвой и Эстонией о приграничном сотрудничестве
В Японии двухлетний мальчик остался жив после падения с девятого этажа
Американцы пытались прощупать российскую оборону в Хмеймим
Глава компании Alibaba возглавил возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Министр обороны КНР назвал военные отношения с РФ примером сотрудничества
Больные раком Сенчукова и Рыбин уехали во Флоренцию
В Эфиопии президентом впервые стала женщина
Европарламент ужесточит санкции в случае обострения ситуации в Азовском море
ФАС заблокирует доступ к сайтам, нарушившим антимонопольное законодательство
В КНР опровергли сообщения о прослушке телефона Трампа китайскими спецслужбами
В Госдуме приняли закон об информировании по sms о долгах за связь
Звезда сериала «Друзья» показал полицейским, как воровал пиво
Развертывание российских С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года
Лукашенко и Порошенко встретятся 26 октября в Гомеле
Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes
Минобороны РФ предупредило об угрозе распространения террористических ячеек
Глава МЧС вылетает на Кубань из-за ситуации с последствиями проливных дождей
Аналитики рассказали о темпах сокращения внешнего долга России