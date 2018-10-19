2018-10-19T18:23:17+03:00
Спорт

Мосгорсуд оставил младшего брата Кокорина в СИЗО

Суд постановил оставить прежнюю меру пресечения для Кирилла Кокорина
Екатерина БОЛГОВА
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Александр и Кирилл КокориныАлександр и Кирилл КокориныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Московский городской суд оставил младшего брата нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилл под арестом.

В пятницу, 19 октября, состоялось заседание, по итогам которого Кокорин-младший остается в СИЗО, так как суд постановил оставить прежнюю меру пресечения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Александру и Кириллу Кокориным, полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и еще одному соучастнику, Александру Протасовицкому, были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса России 213 «Хулиганство» и 116 «Побои».

Инцидент произошел в центре Москвы 8 октября. Футболисты стали участниками двух драк, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Четверо фигурантов были арестованы до 8 декабря. Они находятся в Бутырском следственном изоляторе.

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