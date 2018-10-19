2018-10-19T18:32:05+03:00
Экономика

Россияне набрали ипотеки на 2,1 трлн рублей

Это рекордная сумма с начала 2018 года
Ася РОМАНЧУК
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Россияне набрали ипотеки на 2,1 трлн рублейРоссияне набрали ипотеки на 2,1 трлн рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Россияне очень активно берут ипотеку. С начала 2018 года было выдано свыше1 млн кредитов на общую сумму около 2,1 трлн рублей. Цифра внушительная, за весь прошлый год была выдана меньшая сумма.

Сейчас на ипотечном рынке средняя процентная ставка составляет 9,6%, но она постепенно растет. С сентября банки стали повышать процент по займам на 0,5 -1 п.п. Это скорее временное явление, в планах властей к 2024 году сделать ипотеку максимально доступной, процент по таким займам не будет превышать 8%.

Чаще всего россияне берут кредиты на покупку квартир, реже – домов. Только за прошлый месяц была оформлена сумма в 260 миллиардов рублей, что 1,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В прогнозах аналитиков дальнейшее увеличение спроса на ипотечное кредитование. По итогам 2018 года общая сумма выданных кредитов превысит 3 миллиарда рублей, сообщает газета «Известия».

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