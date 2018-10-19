2018-10-19T18:46:42+03:00
Наука

Российский ученый рассчитал, как может выглядеть "кротовая нора"

Физик нашел способ описать физические характеристики одного из сложнейших явлений вселенной
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments24
Объекты, попавшие в нее,путешествуют не по прямой, а огибая пространство и время.Объекты, попавшие в нее,путешествуют не по прямой, а огибая пространство и время.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Российский физик из РУДН рассчитал, как может выглядеть одно из самых загадочных и неуловимых для исследователей явлений вселенной – кротовая нора. Пока никто не знает, как она могла бы выглядеть в реальности, поэтому идея ученого претендует на то, чтобы стать глобальным открытием в физике.

Кротовые норы представляют собой своеобразные черные дыры, но в отличии от их «темных братьев», которые уничтожают все, до чего дотягиваются, норы являются тоннелями и перемещают попавшие в них объекты, выбрасывая их из другой такой же, но уже «белой» дыры. Самое интересное, что эти объекты путешествуют не по прямой, а огибая пространство и время.

Ученый Роман Конопля нашел способ описать физические характеристики кротовых нор, приблизив нас к пониманию сущности этой, казалось бы, непостижимой структуры. Основываясь на принципах квантовой механики и знаниях общей теории относительности, он предложил новую модель их действия. Согласно ей, все, попавшее в кротовую нору перемещается через пространство в виде волн чистой энергии, рассеивая его рябью. Подобное явление описывается в физике как квазинормальные моды.

Идея физика, опубликованная в статье в Physics Letters, не идеальна, так как в своей основе опирается лишь на гипотезы, но возможно, именно она приведет нас к разгадке одной из интереснейших тайн вселенной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Олег Сенцов стал лауреатом европейской премии имени Сахарова
В Кремле с юмором отнеслись к статье NYT о прослушке телефона Трампа
Госдума утвердила соглашения с ФРГ, Литвой и Эстонией о приграничном сотрудничестве
В Японии двухлетний мальчик остался жив после падения с девятого этажа
Американцы пытались прощупать российскую оборону в Хмеймим
Глава компании Alibaba возглавил возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Министр обороны КНР назвал военные отношения с РФ примером сотрудничества
Больные раком Сенчукова и Рыбин уехали во Флоренцию
В Эфиопии президентом впервые стала женщина
Европарламент ужесточит санкции в случае обострения ситуации в Азовском море
ФАС заблокирует доступ к сайтам, нарушившим антимонопольное законодательство
В КНР опровергли сообщения о прослушке телефона Трампа китайскими спецслужбами
В Госдуме приняли закон об информировании по sms о долгах за связь
Звезда сериала «Друзья» показал полицейским, как воровал пиво
Развертывание российских С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года
Лукашенко и Порошенко встретятся 26 октября в Гомеле
Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes
Минобороны РФ предупредило об угрозе распространения террористических ячеек
Глава МЧС вылетает на Кубань из-за ситуации с последствиями проливных дождей
Аналитики рассказали о темпах сокращения внешнего долга России