Российский ученый рассчитал, как может выглядеть "кротовая нора"

19 Окт. 18:46 2018-10-19T18:46:42+03:00

Объекты, попавшие в нее,путешествуют не по прямой, а огибая пространство и время. Фото: кадр из фильма

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Российский физик из РУДН рассчитал, как может выглядеть одно из самых загадочных и неуловимых для исследователей явлений вселенной – кротовая нора. Пока никто не знает, как она могла бы выглядеть в реальности, поэтому идея ученого претендует на то, чтобы стать глобальным открытием в физике.

Кротовые норы представляют собой своеобразные черные дыры, но в отличии от их «темных братьев», которые уничтожают все, до чего дотягиваются, норы являются тоннелями и перемещают попавшие в них объекты, выбрасывая их из другой такой же, но уже «белой» дыры. Самое интересное, что эти объекты путешествуют не по прямой, а огибая пространство и время.

Ученый Роман Конопля нашел способ описать физические характеристики кротовых нор, приблизив нас к пониманию сущности этой, казалось бы, непостижимой структуры. Основываясь на принципах квантовой механики и знаниях общей теории относительности, он предложил новую модель их действия. Согласно ей, все, попавшее в кротовую нору перемещается через пространство в виде волн чистой энергии, рассеивая его рябью. Подобное явление описывается в физике как квазинормальные моды.

Идея физика, опубликованная в статье в Physics Letters, не идеальна, так как в своей основе опирается лишь на гипотезы, но возможно, именно она приведет нас к разгадке одной из интереснейших тайн вселенной.