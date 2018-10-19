2018-10-19T18:45:18+03:00
Экономика

Центробанк: основной целью кибермошенников становятся люди 28-40 лет

Регулятор решил уделять больше внимания при разъяснительной работе этой категории граждан
Екатерина БОЛГОВА
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В Банке России заявили, что основной группой риска с точки зрения кибермошенничества становятся люди 28-40 летВ Банке России заявили, что основной группой риска с точки зрения кибермошенничества становятся люди 28-40 летФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Основной целью кибермошенников в России становятся люди 28-40 лет, заявил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

«У нас всегда раньше основной группой риска с точки зрения мошенничества всегда были пожилые граждане. Сейчас они научились уже распознавать мошенников и давать им достойный отпор. Но, к сожалению, пошла другая волна», - рассказал Сычев на форуме Finopolis.

Он отметил, что в основной группе риска сейчас находятся граждане в возрасте от 28 до 40 лет, потому что они «чересчур доверяют информационным технологиям».

По словам Сычева, регулятор будет уделять больше внимания при разъяснительной работе этим россиянам.

"Плюс молодежь, которая еще больше доверяет информационным технологиям, не очень понимая, как они работают на самом деле, но понимая, что они без них жить не могут", - добавил замглавы департамента.

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