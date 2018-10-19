Центробанк: основной целью кибермошенников становятся люди 28-40 лет

19 Окт. 18:45 2018-10-19T18:45:18+03:00

В Банке России заявили, что основной группой риска с точки зрения кибермошенничества становятся люди 28-40 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Основной целью кибермошенников в России становятся люди 28-40 лет, заявил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.

«У нас всегда раньше основной группой риска с точки зрения мошенничества всегда были пожилые граждане. Сейчас они научились уже распознавать мошенников и давать им достойный отпор. Но, к сожалению, пошла другая волна», - рассказал Сычев на форуме Finopolis.

Он отметил, что в основной группе риска сейчас находятся граждане в возрасте от 28 до 40 лет, потому что они «чересчур доверяют информационным технологиям».

По словам Сычева, регулятор будет уделять больше внимания при разъяснительной работе этим россиянам.

"Плюс молодежь, которая еще больше доверяет информационным технологиям, не очень понимая, как они работают на самом деле, но понимая, что они без них жить не могут", - добавил замглавы департамента.