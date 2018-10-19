2018-10-19T19:13:24+03:00
Происшествия

Бойня в Керчи: врачи показали гвозди, извлеченные из тела пострадавшей

Гвозди и болты были извлечены московскими врачами из тела пострадавшей в результате бойни в Керчи
Екатерина БОЛГОВА
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Политехнический колледж в КерчиПолитехнический колледж в КерчиФото: REUTERS
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Врачи показали гвозди и болты, которые были извлечены из тела одной из пострадавших в результате бойни в Керчи. Предметы были извлечены в ходе операции, проведенной специалистами московского института им. А. Вишневского Минздрава России.

«При проведении ночной операции в институте им. А. Вишневского Минздрава России из тела одной из пациенток, доставленных в Москву из Керчи, были извлечены металлические предметы: гвозди и болты», — сообщили в Минздраве РФ, передает агентство "Москва".

Предметы, извлеченные из тела пострадавшей в колледже в Керчи. Фото: агентство "Москва"

Предметы, извлеченные из тела пострадавшей в колледже в Керчи. Фото: агентство "Москва"

Напомним, 17 октября студент 4-го курса политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу и взрыв. После этой бойни он покончил с собой. В результате происшествия, по последним данным, погиб 21 человек, более 50 пострадали. Девятерых пострадавших в тяжелом состоянии доставили из Керчи в Москву.

Двух раненых прооперировали в центре им. Вишневского.

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