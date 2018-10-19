Власти Украины изъяли захваченное российское судно "Норд"

19 Окт. 20:15 2018-10-19T20:16:43+03:00

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Российское рыболовецкое судно "Норд" передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Как сообщила украинская генпрокуратура, решение было принято для сохранения бюджетных средств, направленных на содержание арестованного судна.

По данным украинского уполномоченного по правам человека, "Норд" будет выставлен на аукцион. Представители омбудсмена "обеспечили соблюдение права" на собственность экипажа: описали личные вещи моряков, которые находились на судне, и составили соответствующий документ.

Напомним, крымское рыболовецкое судно было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта. На борту было десять моряков, граждан России. В настоящее время судно находится в порту Бердянска. Капитану сейнера инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Двоим членам экипажа удалось вернуться в Россию, остальных семерых сняли с рейса в Минск. При этом в украинской прокуратуре утверждают.

В МИД России заявили, что делают все возможное, чтобы решить эту проблему.