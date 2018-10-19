Олег Кожемяко и Игорь Сечин договорились о строительстве жилья в Приморье и стабильности цен на нефтепродукты

19 Окт. 20:24 2018-10-19T22:54:57+03:00

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Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Москву встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. «Роснефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Дальневосточном регионе, компания реализует в Приморье целый ряд социальных программ. Олег Кожемяко и Игорь Сечин обсудили текущие и перспективные производственные проекты «Роснефти» в регионе и договорились о расширении сотрудничества в социальной сфере, в том числе по строительству жилья для работников компании.

Стратегически важный проект «Роснефти» в Приморском крае — создание судостроительного комплекса «Звезда», единственной российской верфи крупнотоннажного судостроения. Кроме того, компания возводит Восточный нефтехимический комплекс, который станет самым большим на Дальнем Востоке.

Кожемяко и Сечин обсудили участие производителей региона в тендерах предприятий «Роснефти» по закупке товаров и услуг, а так же меры по поддержанию стабильности цен на нефтепродукты в сети АЗС компании.

- Игорь Сечин заверил, что на номенклатуру, которая сейчас реализуется в сети, цена будет стабильной, что очень важно для всех автовладельцев Приморья, - подчеркнул врио губернатора.