Военный прокурор Украины назвал основные версии крушения Су-27УБ

19 Окт. 21:59 2018-10-19T22:00:23+03:00

Следствие будет рассматривать не только человеческий фактор, но и версию некачественного топлива или техническую неисправность

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Главный военный прокурор Украины Александр Матиос назвал основные версии крушения самолета Су-27УБ. Всего их четыре, следствие будет рассматривать каждую.

По словам прокурора, самолет во время военных учений «Чистое небо – 2018» мог упасть из-за человеческого фактора. Это одна из приоритетных версий. Не исключается, что причиной могло стать некачественное топливо или неисправность воздушного судна.

Еще одна версия, которую глава ведомства озвучил в эфире телеканала «112 Украина» - это сложные погодные условия, которые привели к трагедии.

Уже известно, что самолет несколько месяцев назад прошел модернизацию, это позволило продлить его летный ресурс на 12 лет. Это полностью опровергает появившиеся ранее сообщения, что воздушное судно было в строю после того, как исчерпало свой летный ресурс, сообщает газета "Известия".

Сайт kp.ru рассказывал, что 16 октября во время учений «Чистое небо – 2018» потерпел крушение истребитель Су-27УБ. Оба пилота – американский и украинский – погибли.