Минобороны опровергло информацию о найденном живым пилоте Л-39

19 Окт. 23:11 2018-10-19T23:12:21+03:00

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Информация о том, что один из пилотов разбившегося учебного самолета Л-39 был найден живым, не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, разбившегося у побережья Должанской косы 18 октября, недостоверна», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заверили, что поисковая операция продолжится с рассветом в районе падения самолета в Азовском море.

Ранее сайт «КП» писал, что в комиссии Минобороны, которая работает на месте крушения самолета, склоняются к тому, что лётчики погибли. С момента крушения воздушного судна прошло много времени и экипаж не мог так долго находиться на плаву. Также стало известно о найденных обломках Л-39 и одном пустом парашюте, на котором катапультировался пилот.

Напомним, 18 октября, в Краснодарском крае в районе станице Должанской потерпел крушение учебный самолет Л-39. Как отмечалось, воздушное судно упало в воду.