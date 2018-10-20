Помпео призвал власти Украины создать автокефальную церковь

20 Окт. 01:00 2018-10-20T01:01:24+03:00

Госсекретарь заявил о поддержке США свободы вероисповедания и свободы религиозных групп

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Власти и верующие Украины должны продолжить работу по созданию автокефальной православной церкви. Такое заявление госсекретаря США Майкла Помпео распространила пресс-служба Госдепартамента.

«Мы призываем церковь и власти страны продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Помпео подчеркнул, что США поддерживают свободу вероисповедания и свободу религиозных групп, в том числе и православных на Украине.

«Толерантность, сдержанность и понимание являются ключом к тому, чтобы люди с разными верованиями могли жить и процветать вместе в мире», - цитирует слова госсекретаря ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, на Синоде 9-11 октября Константинопольский Патриархат заявил о решении предоставить автокефалию церкви Украины и снять анафему с глав двух раскольнических объединений. На заседании Синода РПЦ в Минске 15 октября было принято прекратить евхаристическое общение (проведения совместного богослужения) с Константинополем.