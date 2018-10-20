Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии при поддержке России

20 Окт. 07:53 2018-10-20T07:56:16+03:00

Глава Минобороны РФ сообщил, что за время операции в САР уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу, 20 октября, на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс»), рассказал о действиях Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии.

Как отметил руководитель российского оборонного ведомства, за время операции в арабской республике, то есть за последние три года, ВСК выполнили более 40 тысяч боевых вылетов, в том числе свыше 21 тысячи - в ночное время. При этом наша авиация уничтожила 122 тысячи объектов террористов.

Также Шойгу назвал число ликвидированных за время операции боевиков, подчеркнув, что при поддержке российских военных в САР были полностью разгромлены бандформирования запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). «Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии», - приводит слова министра пресс-служба Минобороны России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, война в Сирии началась еще в 2011 году, а российская военная операция в этой стране - в 2015-м. Причем вмешаться в конфликт РФ попросили сами власти арабской республики.