Шойгу заявил о готовности России оказывать помощь АСЕАН в укреплении боевого потенциала

20 Окт. 08:22 2018-10-20T08:25:37+03:00

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу, 20 октября, на пятом совещании министров обороны стран-членов АСЕАН с восемью основными партнерами по диалогу («СМОА плюс»), отметил рост количества угроз безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как заметил министр, для успешного противодействия этим угрозам требуется международное военное сотрудничество.

При этом Шойгу заявил о готовности Москвы оказывать помощь в укреплении боевого потенциала АСЕАН. «Количество угроз безопасности региона неуклонно растёт. Для их парирования требуется скоординированное военное сотрудничество. Россия готова оказывать помощь в укреплении потенциала "СМОА плюс" для успешного противодействия этим угрозам», - приводит слова руководителя российского оборонного ведомства его пресс-служба.

Также Шойгу подчеркнул, что наше государство намерено и дальше «развивать связи со странами АТР, наращивать контакты по линии военных ведомств, расширять взаимодействие с АСЕАН по созданию надежной, устойчивой и действенной архитектуры безопасности».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров проходит в Сингапуре 19-20 октября. Как отмечалось ранее, в ходе этого мероприятия стороны планируют обсудить вопросы развития двусторонних и многосторонних отношений, региональные проблемы, борьбу с терроризмом и со стихийными бедствиями.