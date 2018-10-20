2018-10-20T08:44:17+03:00
Политика

Шойгу отметил хорошие перспективы сотрудничества России и Сингапура по вопросам безопасности

Министр обороны РФ провел встречу со своим сингапурским коллегой Нг Энг Хеном
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минобороны РФ Сергей ШойгуГлава Минобороны РФ Сергей ШойгуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 20 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел встречу со своим сингапурским коллегой Нг Энг Хеном. В частности, в ходе этих переговоров, которые прошли на полях пятого совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу («СМОА плюс»), генерал российской армии заметил, что у Москвы и Сингапура хорошие перспективы сотрудничества по вопросам укрепления безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«У наших отношений есть хорошие перспективы развития, особенно - в вопросах безопасности в АТР. И, возможно, в совместной работе по гуманитарному разминированию», - приводит слова Шойгу пресс-служба возглавляемого им министерства.

При этом руководитель российского оборонного ведомства пригласил сингапурских военных принять участие в Армейских играх и в Главном военно-морском параде.

Также Шойгу рассказал своему коллеге о работе Международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) РФ и заявил о готовности Москвы поделиться с Сингапуром таким опытом. По словам главы Минобороны, наши специалисты уже обучили более 700 сирийских военнослужащих, кроме того, в настоящее время они ведут активную работу по ликвидации взрывоопасных предметов в Лаосе.

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