2018-10-20T10:47:05+03:00
Общество

В сети появилось видео с девушкой, не пропустившей кортеж Лукашенко

Инцидент произошел на пешеходном переходе в городе Гродно [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В белорусском Гродно девушка не пропустила кортеж ЛукашенкоВ белорусском Гродно девушка не пропустила кортеж ЛукашенкоФото: кадр с видео
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В субботу, 20 октября, появилась информация об инциденте, который произошел с кортежем президента Белоруссии Александра Лукашенко в городе Гродно. Как стало известно, в этом населенном пункте девушка-пешеход не пропустила проезжавшую мимо колонну из автомобилей со спецсигналами и перешла дорогу прямо перед сопровождавшими главу республики машинами.

Причем в сети уже появилось видео, на котором запечатлено случившееся. Запись сделана на видеорегистратор находившегося неподалеку автомобиля. На кадрах видно, как пешеход переходит дорогу на зеленый сигнал светофора перед президентским кортежем. При этом девушку ничуть не смутило, что к «зебре» стремительно приближались машины со спецсигналами.

В Гродно девушка не уступила дорогу кортежу президента Белоруссии.Инцидент произошел с кортежем президента Белоруссии Александра Лукашенко

По данным местных СМИ, скорее всего, девушка просто не заметила двигавшиеся в направлении пешеходного перехода машины, так как была в наушниках. Кстати, стоит отметить, что, согласно целому ряду проведенных ранее исследований, пешеходы в наушниках чаще становятся жертвами серьезных ДТП.

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