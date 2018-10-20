2018-10-20T11:03:44+03:00
В мире

В США одномоторный самолет экстренно сел на автомагистраль

В результате обошлось без пострадавших [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В США одномоторный самолет экстренно сел на автомагистральВ США одномоторный самолет экстренно сел на автомагистральФото: кадр с видео
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В субботу, 20 октября, появилась информация о том, что в минувшую пятницу одномоторный самолет Piper PA-28-161 совершил экстренную посадку на трассу в американском городе Эль-Кахон (штат Калифорния). По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с двигателем.

Как стало известно, в кабине самолета находились два человека - 35-летний мужчина, который проходил обучение на пилота, и его инструктор. Причем сначала за штурвалом был ученик, когда же возникли трудности, на его место сел опытный летчик, который и посадил воздушное судно на дорогу. В результате обошлось без пострадавших.

В связи со случившимся движение в районе ЧП некоторое время было затруднено, однако вскоре самолет отбуксировали с трассы на место стоянки, пишет газета San Diego Union-Tribune.

В Калифорнии одномоторный самолет экстренно сел на автомагистраль.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года одномоторный самолет Beechcraft G33 также совершил экстренную посадку на оживленную автомагистраль в штате Калифорния.

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