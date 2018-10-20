2018-10-20T11:58:48+03:00
В мире

Индонезия не откажется от российских Су-35 вопреки санкциям США

Как заявил министр обороны республики Риамизард Риачуду, Джакарта заинтересована в скорейшее получение истребителей
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель Су-35Истребитель Су-35Фото: Министерство обороны РФ
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Глава Минобороны Индонезии Риамизард Риачуду, общаясь в субботу, 20 октября, с журналистами в кулуарах совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу («СМОА плюс»), заверил, что Джакарта даже не рассматривает вариант отмены сделки с Россией по закупке истребителей Су-35. По его словам, реализация контракта продолжится, несмотря на антироссийские санкции.

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», - приводит слова Риачуду ТАСС.

Также индонезийский министр подчеркнул, что Джакарта заинтересована в скорейшее получение российских истребителей. При этом глава оборонного ведомства уточнил, что поставки начнутся после того, как завершатся последние согласования между некоторыми ведомствами Индонезии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Москва и Джакарта подписали контракт на 11 российских Су-35 в феврале текущего года. А ранее в октябре в СМИ появилась информация о том, что поставки истребителей в Индонезию откладываются из-за санкций США.

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