«Удобоваримая версия для США»: эксперт прокомментировал заявление генпрокурора Саудовской Аравии о смерти журналиста

20 Окт. 12:36 2018-10-20T12:36:24+03:00

Как считает политолог Владимир Фитин, никаких радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда не предвидится

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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин прокомментировал заявление генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба о том, что журналист Джамаль Хашкаджи погиб в результате драки, произошедшей в генконсульстве королевства в турецком Стамбуле.

Как считает политолог, такая версия гибели обозревателя The Washington Post была озвучена специально для США, ведь подобное объяснение, скорее всего, удовлетворит американскую сторону.

«Думаю, развитие ситуации показывает, что никаких радикальных изменений в отношениях США с Саудовской Аравией не предвидится, поскольку Соединенные Штаты хотели, чтобы получилась какая-то удобоваримая версия, которую сейчас и представили мировой общественности саудовские власти», - сказал Фитин в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил смерть журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генконсульства королевства в Стамбуле. Правда, по его версии, к гибели привела драка между обозревателем The Washington Post и находившимися в диппредставительстве людьми. Между тем, по данным СМИ, саудовского журналиста жестоко пытали и допрашивали в генконсульстве королевства в Стамбуле, после чего убили.