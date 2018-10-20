2018-10-20T12:36:24+03:00
В мире

«Удобоваримая версия для США»: эксперт прокомментировал заявление генпрокурора Саудовской Аравии о смерти журналиста

Как считает политолог Владимир Фитин, никаких радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда не предвидится
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Флаг Саудовской АравииФлаг Саудовской АравииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин прокомментировал заявление генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба о том, что журналист Джамаль Хашкаджи погиб в результате драки, произошедшей в генконсульстве королевства в турецком Стамбуле.

Как считает политолог, такая версия гибели обозревателя The Washington Post была озвучена специально для США, ведь подобное объяснение, скорее всего, удовлетворит американскую сторону.

«Думаю, развитие ситуации показывает, что никаких радикальных изменений в отношениях США с Саудовской Аравией не предвидится, поскольку Соединенные Штаты хотели, чтобы получилась какая-то удобоваримая версия, которую сейчас и представили мировой общественности саудовские власти», - сказал Фитин в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил смерть журналиста Джамаля Хашкаджи на территории генконсульства королевства в Стамбуле. Правда, по его версии, к гибели привела драка между обозревателем The Washington Post и находившимися в диппредставительстве людьми. Между тем, по данным СМИ, саудовского журналиста жестоко пытали и допрашивали в генконсульстве королевства в Стамбуле, после чего убили.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД РФ назвал «театром абсурда» сообщение о прослушке телефона Трампа
Лавров назвал сроки выхода США из Договора о РСМД
Саратовский депутат сел на «министерскую диету»
Порошенко поблагодарил ЕС за принятие резолюции по Азовскому морю
Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии
Глава ВТБ рассказал о новой авиакомпании
Генпрокуратура Украины передала в суд дело против Жириновского
МИД РФ назвал тему Азовского моря «очередной пропагандистской картой» Запада
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Скорсезе
«Газпром» начал арбитражное разбирательство против Украины
Аевица Мирей Матье призналась в любви к России
«Роснефть» приступила к выплате дивидендов за первое полугодие 2018 года
Врачи запретили петь Джастину Тимберлейку
Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия
Лавров и сирийская оппозиция обсудят Идлиб во время переговоров в Москве
Минстрой предлагает признать «ветхое жилье»
Толстой назвал необоснованным и хамским присуждение Сенцову премии имени Сахарова
В США обнаружили подозрительную посылку, адресованную Байдену
Федор Конюхов облетит вокруг Земли на самолете за пять дней
Путин рассказал, что с начала года ФСБ предотвратила 15 терактов
Путин заявил о росте военных пенсий в будущем году до 6%
Xiaomi представила новый безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3
Переделанным маршруткам запретят перевозить пассажиров
Певица Алсу получила звание заслуженной артистки России
Генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство Хашкаджи заранее спланированным