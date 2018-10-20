МИД РФ обвинил США в создании предлога для новых санкций против России

20 Окт. 13:44 2018-10-20T13:44:01+03:00

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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с россиянкой Еленой Хусяйновой, которую власти США ранее обвинили во «вмешательстве» в американские выборы. Как считает замглавы дипведомства Сергей Рябков, таким образом Вашингтон создает предлог для очередных санкций в отношении Москвы.

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции», - говорится в комментарии заместителя министра, опубликованном на сайте МИД РФ.

Также дипломат заметил, что американские власти продолжают пугать собственную и мировую общественность «российскими хакерами и блогерами». Однако, как подчеркнул Рябков, американцы, демонстрируя враждебность к России, будут получать все более жесткий отпор.

«Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор», - заключил замруководителя российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 19 октября, в США предъявили россиянке Елене Хусяйновой из Санкт-Петербурга обвинения в якобы попытке влияния на промежуточные выборы в американский конгресс, которые намечены на ноябрь текущего года.