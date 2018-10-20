20 Окт. 14:20 2018-10-20T14:22:46+03:00

Александр Овечкин уложил на лед форварда «Флорида Пантерз» в матче НХЛ Фото: кадр с видео

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«Флорида Пантерз» одержала победу над «Вашингтоном Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом хозяевам льда не помогли даже силовые приемы их капитана Александра Овечкина. Между тем россиянин отметился двумя довольно мощными хитами.

Так, незадолго до конца третьего периода Овечкин провел сокрушительный силовой прием на форварде соперников Александре Баркове: он жестко встретил в чужой зоне капитана «Флориды», опрокинув его на лед и не дав таким образом завладеть шайбой.

Овечкин нокаутировал соперника мощным хитом .

Также от россиянина пострадал и канадский защитник «пантер» Марк Писик: капитан «Кэпиталз» уложил его на лед, попав плечом в область подбородка.

Напомним, встреча «Флориды Пантерз» и «Вашингтона Кэпиталз» завершилась счетом 6:5 в пользу команды из города Санрайз (штат Флорида).