Авиасообщение с Сицилией приостановлено из-за шторма

20 Окт. 15:47 2018-10-20T15:47:12+03:00

В результате удара стихии оказались затоплены некоторые населенные пункты в восточной части острова

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В субботу, 20 сентября, МИД РФ предупредил туристов о непогоде на итальянской Сицилии. Как заявили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) дипведомства, берегов острова достиг сильный шторм.

В результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова. При этом наиболее сильно пострадала провинция Сиракуза, территории Франкофонте, Лентини и Сигонелла.

Также российские дипломаты отметили, что из-за удара стихии даже пришлось приостановить авиасообщение с Сицилией. «Италия - сильный шторм достиг берегов острова Сицилия. <…> Затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта», - говорится в официальном Twitter ДСКЦ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале октября на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались по всей территории провинции Катания, а также в соседних регионах Энна и Месина.