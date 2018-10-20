2018-10-20T15:47:12+03:00
Происшествия

Авиасообщение с Сицилией приостановлено из-за шторма

В результате удара стихии оказались затоплены некоторые населенные пункты в восточной части острова
Дарья ИВАШКИНА
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Берегов острова Сицилия достиг сильный штормБерегов острова Сицилия достиг сильный штормФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 20 сентября, МИД РФ предупредил туристов о непогоде на итальянской Сицилии. Как заявили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) дипведомства, берегов острова достиг сильный шторм.

В результате наводнения в зоне подтопления оказались населенные пункты в восточной части острова. При этом наиболее сильно пострадала провинция Сиракуза, территории Франкофонте, Лентини и Сигонелла.

Также российские дипломаты отметили, что из-за удара стихии даже пришлось приостановить авиасообщение с Сицилией. «Италия - сильный шторм достиг берегов острова Сицилия. <…> Затруднено автомобильное движение, приостановлено авиасообщение, изменено расписание работы железнодорожного транспорта», - говорится в официальном Twitter ДСКЦ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале октября на Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались по всей территории провинции Катания, а также в соседних регионах Энна и Месина.

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