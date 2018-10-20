На месте крушения самолета Л-39 нашли фрагменты тела

20 Окт. 16:02 2018-10-20T16:02:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 октября, появилась информация о том, что на месте крушения учебного самолета Л-39 «Альбатрос» в Азовском море удалось найти два фрагмента тела. Кроме того, как заявил журналистам источник в авиационных кругах, из воды уже подняли около 50 обломков воздушного судна.

«Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 18 октября, в Краснодарском крае в районе Должанской косы потерпел крушение учебный самолет Л-39. Как отмечалось, воздушное судно упало в полутора километрах от берега. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Что касается пилотов, то они успели катапультироваться, однако их дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.