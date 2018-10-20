2018-10-20T16:02:04+03:00
Происшествия

На месте крушения самолета Л-39 нашли фрагменты тела

Поисковые работы в районе ЧП продолжаются
Дарья ИВАШКИНА
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Самолет Л-39Самолет Л-39Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 20 октября, появилась информация о том, что на месте крушения учебного самолета Л-39 «Альбатрос» в Азовском море удалось найти два фрагмента тела. Кроме того, как заявил журналистам источник в авиационных кругах, из воды уже подняли около 50 обломков воздушного судна.

«Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 18 октября, в Краснодарском крае в районе Должанской косы потерпел крушение учебный самолет Л-39. Как отмечалось, воздушное судно упало в полутора километрах от берега. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Что касается пилотов, то они успели катапультироваться, однако их дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.

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