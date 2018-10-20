2018-10-20T16:28:56+03:00
Политика

Российская делегация встретилась с Асадом в Дамаске

Представители РФ и президент Сирии обсудили широкий комплекс вопросов касательно развития ситуации в республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент САР Башар АсадПрезидент САР Башар АсадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская делегация прибыла в Дамаск, где встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. Визит был осуществлен в эту пятницу, 19 октября, и подразумевал переговоры. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел РФ.

"Предметно рассмотрен весь комплекс вопросов развития ситуации в САР. Подтвержден твердый настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и устойчивое продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах всех сирийцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что в числе российских делегатов на встрече присутствовали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин и представители оборонного ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава Минобороны Сергей Шойгу подвел итоги операции в САР. Он рассказал, что всего в ходе боевых действий было поражено около 122 тысяч объектов террористов, ликвидирована большая часть самих боевиков, а также разминировано порядка шести с половиной тысяч гектаров и свыше 19 тысяч зданий.

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