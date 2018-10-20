Премьер Греции принял присягу в качестве главы МИД

20 Окт. 16:47 2018-10-20T16:47:08+03:00

Алексис Ципрас взял на себя дополнительные обязанности после отставки Никоса Котзиаса

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас стал еще и министром иностранных дел республики. Соответствующую присягу он принял в эту субботу, 20 октября, во время торжественной церемонии в Президентском дворце.

"Этот выбор свидетельствует о моей решимости сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить успешную реализацию исторического Преспанского соглашения, которое улучшит международные позиции страны", - объяснил свое решение глава правительства.

Стоит отметить, что он взял на себя дополнительные обязанности еще 17 октября, сразу после отставки прежнего министра иностранных дел Никоса Котзиаса, который решил остаться простым депутатом парламента. Ожидается, что в скором времени политики проведут двустороннюю встречу, передает телеканал ERT.

Напомним, что днем ранее парламент Македонии поддержал внесение изменений в конституцию, что позволит переименовать страну с Республики Македония на Северную Македонию.

Сайт kp.ru писал о том, что Ципрас уже назвал это решение большим успехом, а состоявшееся в пятницу голосование - историческим.