2018-10-20T17:13:45+03:00
Политика

В титул предстоятеля Киевского патриархата добавлена Киево-Печерская лавра

В настоящий момент нижняя часть монастыря находится в ведении Московского патриархата, а верхняя - в ведении заповедника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В УПЦ КП добавили в титул предстоятеля Киево-Печерскую лавру‍В УПЦ КП добавили в титул предстоятеля Киево-Печерскую лавру‍Фото: REUTERS
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Полная форма титула предстоятеля непризнанного Киевского патриархата было расширено словосочетанием "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит". Такое решение приняли представители КП в связи с изменениями в Украинской православной церкви.

"Полный титул имеет следующую форму: "Святейший и Блаженнейший (имя), архиепископ и митрополит Киева - матери городов русских, Галицкий, патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит". Сокращенный титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины", - приводятся слова в тексте журнала заседания синода.

Стоит отметить, что на данный момент нижняя часть Киево-Печерской лавры находится в ведении Московского патриархата, а верхняя - в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рамках переподчинения украинской церкви Константинопольский Патриарх Варфоломей отыскал документ 17 века о передаче Киевской митрополии в подчинение Москве и объявил его утратившим силу.

Вскоре после этого власти незалежной передали Вселенскому патриархату Андреевский храм, а также заявили о намерении отдать ему в подчинение еще 20 храмов.

МНЕНИЕ

«Патриарх» для внутреннего употребления

Александр ГРИШИН

Политический характер интриги раскола православия на Украине получил еще одно подтверждение. Представители непризнанного Киевского «патриархата» выступили с заявлением, что теперь их предстоятеля самозваного патриарха Филарета (в миру – Денисенко) следует именовать полным титулованием «Святейший и блаженнейший Архиепископ Митрополит Киева — матери городов русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит». Сокращенный вариант титула имеет не меньшие претензии на величие: «Святейший (имя), патриарх Киевский и всей Руси-Украины». (подробности)

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