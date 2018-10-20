Источник рассказал, что блок "Союза" был поврежден еще при сборке

20 Окт. 17:57 2018-10-20T17:58:02+03:00

Специалисты погнули один из выступов крепления, что затруднило выход шаровой опоры из подпятника

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Причиной аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" при запуске корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции стало повреждение, нанесенное во время сборки на Байконуре. Такую информацию предоставил знакомый с ходом следствия источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, сборщики пытались с силой соединить боковой блок ракеты с центральным, поскольку он не сразу вошел в паз, и в результате погнули левый выступ крепления.

"Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку", - передает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства.

В результате шаровая опора бокового блока не смогла легко выйти из подпятника (углубление на второй ступени) и во время полета протаранила центральный блок. Датчик штока все же сработал, и клапан открылся, но аварии уже было не избежать.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению специалистов, это была не конструкторская ошибка и не заводской брак, а скорее эксплуатационный недочет.

Напомним, что ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур 11 октября, но вскоре после запуска появилась информация об "аварии носителя". Корабль отстыковался от ракеты и приземлился в казахской степи. Члены экипажа - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг - не пострадали.