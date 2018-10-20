Газ по повышенному тарифу: киевлян обязали заплатить за отсутствие горячей воды

20 Окт. 18:15 2018-10-20T18:15:13+03:00

Оказалось, что на Украине норма потребления "голубого топлива" при проблемах с водоснабжением значительно увеличивается

Изменить размер текста: A A

Жителям Киева придется оплачивать газ по повышенному тарифу из-за проблем с горячим водоснабжением. В жилищно-коммунальных бумагах за сентябрь появилась новая графа "корректировки", в которой прописана сумма в сотни гривен.

Следует напомнить, в апреле 2018 года из-за долгов частной компании "Киевэнерго" в Киеве отключили горячее водоснабжение. Оно было возобновлено лишь несколько дней назад и сразу же спровоцировало множество аварий. Около трех сотен труб просто не выдержали напора воды и лопнули.

Согласно же акту теплоснабжающей компании, если в доме есть горячая вода, то норма потребления газа на одного человека составляет 3,3 кубического метра, а если ее нет, то 5,4 кубометра. Исключений не делается даже для тех киевлян, у которых установлены электрические бойлеры, сообщает "Укринформ".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко предложил изучить возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения, поскольку содержать такие сети, а также подогревать и транспортировать воду по трубам якобы слишком дорого.