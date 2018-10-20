2018-10-20T20:37:09+03:00
В мире

Умер Вим Кок: экс-премьеру Нидерландов было 80 лет

В субботу, 20 октября 2018 года, умер Вим Кок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший премьер Нидерландов Вим КокБывший премьер Нидерландов Вим КокФото: REUTERS
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Стало известно, что в субботу, 20 октября, умер Вим Кок - бывший глава правительства Нидерландов, который занимал этот пост с 1994 по 2002 год. На момент смерти политику было 80 лет. Такую информацию предоставили в пресс-службе нидерландской социал-демократической "Партии труда".

Между тем, по данным агентства Reuters, причиной смерти бывшего премьер-министра стала сердечная недостаточность.

Напомним, что до вступления в должность главы правительства Вим Кок числился председателем Нидерландской Федерации Профсоюзов, а также на протяжении пяти лет занимал пост министра финансов королевства. После ухода из политики мужчина входил в руководство целого ряда корпораций.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад скончался также российский и советский режиссер Александр Светлов.

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