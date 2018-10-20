Умер Вим Кок: экс-премьеру Нидерландов было 80 лет
Стало известно, что в субботу, 20 октября, умер Вим Кок - бывший глава правительства Нидерландов, который занимал этот пост с 1994 по 2002 год. На момент смерти политику было 80 лет. Такую информацию предоставили в пресс-службе нидерландской социал-демократической "Партии труда".
Между тем, по данным агентства Reuters, причиной смерти бывшего премьер-министра стала сердечная недостаточность.
Напомним, что до вступления в должность главы правительства Вим Кок числился председателем Нидерландской Федерации Профсоюзов, а также на протяжении пяти лет занимал пост министра финансов королевства. После ухода из политики мужчина входил в руководство целого ряда корпораций.
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