Пожар в ночном клубе в Томске: эвакуированы более 100 человек

СЕГОДНЯ 21:43 2018-10-20T21:43:32+03:00

Данных о пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Томске пока не поступало

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Крупный пожар в ночном клубе в Томске спровоцировал эвакуацию более 100 человек. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Известно, что возгорание возникло в эту субботу, 20 октября, в одном из развлекательных клубов Ленинского района. Сначала огонь был замечен на чердаке, а после пламя распространилось на кровлю здания.

Сведений о пострадавших не поступалоФото: предоставлено очевидцем

"По предварительным данным, пострадавших нет", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Между тем, на месте инцидента продолжают работать пожарные подразделения.

Огонь перекинулся с чердака на кровлюФото: предоставлено очевидцем

Стоит отметить, что в конце сентября этого года сайт kp.ru писал о другом крупном пожаре в Томске. Тогда сотрудники МЧС на протяжении нескольких часов не могли потушить пятиэтажное жилое здание. Всего же из дома было эвакуировано порядка 350 человек. Никто из них не пострадал.