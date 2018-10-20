Пожар в ночном клубе в Томске: эвакуированы более 100 человек
Крупный пожар в ночном клубе в Томске спровоцировал эвакуацию более 100 человек. Об этом сообщили в экстренных службах города.
Известно, что возгорание возникло в эту субботу, 20 октября, в одном из развлекательных клубов Ленинского района. Сначала огонь был замечен на чердаке, а после пламя распространилось на кровлю здания.
Сведений о пострадавших не поступалоФото: предоставлено очевидцем
"По предварительным данным, пострадавших нет", - передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Между тем, на месте инцидента продолжают работать пожарные подразделения.
Огонь перекинулся с чердака на кровлюФото: предоставлено очевидцем
Стоит отметить, что в конце сентября этого года сайт kp.ru писал о другом крупном пожаре в Томске. Тогда сотрудники МЧС на протяжении нескольких часов не могли потушить пятиэтажное жилое здание. Всего же из дома было эвакуировано порядка 350 человек. Никто из них не пострадал.