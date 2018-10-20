Лидеры России, Казахстана и Узбекистана провели неформальную встречу

20 Окт. 22:01 2018-10-20T22:01:49+03:00

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Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке переговорил со своими казахстанским и узбекским коллегами Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Встреча состоялась в эту субботу, 20 октября, в городе Сарыагаш Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

"В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте лидера принимающей стороны.

Подчеркивается, что стороны также успели обменяться мнениями по ключевым темам региональной и международной повестки дня. В Кремле эту информацию уже подтвердили.

Напомним, что Путин наведался в Казахстан сразу после своего визита в Узбекистан, где ранее было подписано соглашение о строительстве первой в республике атомной электростанции, передает сайт kp.ru.