Минобороны подтвердило обнаружение фрагментов тел пилотов самолета Л-39

20 Окт. 22:37 2018-10-20T22:37:20+03:00

Находка была сделана в ходе проведения поисковых работ на месте крушения воздушного судна на Кубани

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На месте крушения учебного самолета Л-39 "Альбатрос" на Кубани были обнаружены фрагменты тел обоих пилотов. Такое заявление сделали в субботу в министерстве обороны России.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что у берегов Азовского моря были обнаружены фрагменты тел и многочисленные обломки самолета, однако официального подтверждения данной информации не было.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков. В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды", - сообщили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что на место проведения поисковой операции уже направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота. Именно с его помощью будет осуществляться извлечение из воды обломков фюзеляжа, а также обеспечение водолазных спусков, передает ТАСС.

Напомним, самолет Л-39 потерпел крушение в минувший четверг, 18 октября, в районе Должанской косы в Краснодарском крае. Воздушное судно рухнуло в Азовское море в полутора километрах от побережья. Двое летчиков успели катапультироваться, но их дальнейшая судьба до сих пор была неизвестна.