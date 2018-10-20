2018-10-20T22:37:20+03:00
Происшествия

Минобороны подтвердило обнаружение фрагментов тел пилотов самолета Л-39

Находка была сделана в ходе проведения поисковых работ на месте крушения воздушного судна на Кубани
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
На месте крушения самолета Л-39 нашли фрагменты телНа месте крушения самолета Л-39 нашли фрагменты телФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На месте крушения учебного самолета Л-39 "Альбатрос" на Кубани были обнаружены фрагменты тел обоих пилотов. Такое заявление сделали в субботу в министерстве обороны России.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что у берегов Азовского моря были обнаружены фрагменты тел и многочисленные обломки самолета, однако официального подтверждения данной информации не было.

"По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков. В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды", - сообщили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что на место проведения поисковой операции уже направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота. Именно с его помощью будет осуществляться извлечение из воды обломков фюзеляжа, а также обеспечение водолазных спусков, передает ТАСС.

Напомним, самолет Л-39 потерпел крушение в минувший четверг, 18 октября, в районе Должанской косы в Краснодарском крае. Воздушное судно рухнуло в Азовское море в полутора километрах от побережья. Двое летчиков успели катапультироваться, но их дальнейшая судьба до сих пор была неизвестна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ВМС США высоко оценил эффективность российских субмарин
Депутат Рады предостерег Киев от разрыва договора с РФ по Азовскому морю
В Средиземном море объявлена угроза цунами после землетрясения в Греции
В Белом доме опровергли сообщение о прослушке телефонов Трампа
Поменять полисы медицинского страхования необходимо до 1 ноября
В Google за два года 48 человек уволили за сексуальные домогательства
Россиянину в США грозит пожизненное заключение за хакерство
Украинский политик рассказал о газовой афере «Нафтогаза»
В США на аукционе впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом
В Великобритании женщины смогут служить во всех родах войск
В Вашингтоне эвакуировали несколько радиостанций из-за подозрительной посылки
В Москве дом экс-главы таможенной службы ограбили на 16 млн рублей
Москалькова выразила надежду, что Бута и Бутину удастся вернуть на родину
Москалькова возложила на Киев ответственность за срыв взаимных посещений заключенных в России и на Украине