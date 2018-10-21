Париж требует от Эр-Рияда исчерпывающего расследования убийства саудовского журналиста

21 Окт. 01:21 2018-10-21T01:40:31+03:00

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил соболезнования родным и близким убитого на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле обозревателя газеты The Washington Post Джамаля Хашкаджи.

«Обстоятельства его смерти подчеркивают необходимость защиты журналистов и всех тех, чья свобода выражения мнений способствует общественной дискуссии во всем мире. Это приоритет нашей внешней политики», - говорится в заявлении главы французского МИД.

Жан-Ив Ле Дриан отмечает, что «подтверждение смерти Джамаля Хашкаджи является первым шагом в сторону установления истины», но «многие вопросы остаются без ответа».

«Они требуют исчерпывающего и надлежащего расследования, чтобы установить все обстоятельства и обеспечить, чтобы виновные в убийстве Джамаля Хашкаджи ответили за свои действия», - заявил французский министр.

По его словам, Париж ожидает, что власти Саудовской Аравии будут «действовать в этом направлении», а их расследование будет прозрачным.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее с подобным заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).